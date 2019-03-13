"Реал" хочет увести лучшего игрока "Челси"

По информации The Telegraph, испанский клуб сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста незадолго до назначения Зинедина Зидана главным тренером команды. «Челси» рассчитывает выручить 100 миллионов фунтов с продажи игрока.

Известно, что французский специалист – кумир Азара, и это может стать дополнительным фактором для перехода бельгийца в «Реал».