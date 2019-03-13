Ср, 13.03.2019
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"Реал" хочет увести лучшего игрока "Челси"

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Eden Hazard.

ФОТО: John Sibley / REUTERS

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал» во время летнего трансферного окна, передает sports.ru.

По информации The Telegraph, испанский клуб сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста незадолго до назначения Зинедина Зидана главным тренером команды. «Челси» рассчитывает выручить 100 миллионов фунтов с продажи игрока. 

Известно, что французский специалист – кумир Азара, и это может стать дополнительным фактором для перехода бельгийца в «Реал».

В лондонском клубе опасаются, что не смогут принять меры, чтобы удержать 28-летнего хавбека по завершении сезона.

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