"Реал" хочет увести лучшего игрока "Челси"

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Реал» во время летнего трансферного окна, передает sports.ru.
По информации The Telegraph, испанский клуб сделал предложение о трансфере 28-летнего футболиста незадолго до назначения Зинедина Зидана главным тренером команды. «Челси» рассчитывает выручить 100 миллионов фунтов с продажи игрока.
Известно, что французский специалист – кумир Азара, и это может стать дополнительным фактором для перехода бельгийца в «Реал».
В лондонском клубе опасаются, что не смогут принять меры, чтобы удержать 28-летнего хавбека по завершении сезона.