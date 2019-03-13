Британия хочет импортировать 87% товаров без пошлин даже в случае жесткого Брекзита

В среду правительство обнародовало временный план действий в такой ситуации после провала в парламенте соглашения премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем об условиях Брекзита.

Пошлины и квоты будут применяться к импорту некоторых молочных продуктов, говядины, баранины, свинины, мяса птицы. Кроме того, будут сохранены пошлины на бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы.

При этом товары, ввозимые из Ирландии в Северную Ирландию, не будут облагаться пошлинами.

В среду на голосование в Палате общин британского парламента выносится вопрос о возможности Брекзита без нового соглашения с ЕС. Если члены парламента поддержат такой сценарий, то Брекзит состоится 29 марта 2019 года без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.