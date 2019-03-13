Фото: продается пианино с бесплатным приложением в виде бокса рядного дома

Пианино находится в очень хорошем месте: до театра всего 600 метров. И если в течение дня вы вдоволь наигрались на своем пианино, по вечерам вам будет легко и просто, не надевая пальто, добежать до храма искусств, чтобы насладиться постановкой.

В нагрузку к пианино продается бокс рядного дома, в котором в 2008 году сделан серьезный ремонт. В ходе ремонта утеплены потолки, обновлен пол в спальнях и полностью отремонтирована ванная. Также в доме есть установленный в 2007 году камин с чугунным сердечником, от которого отопительные трубы тянутся в гостиную и одну из спален. Таким образом, камин не только создает уют, но и обогревает весь дом: у играющего на пианино вряд ли замерзнут руки.

ФОТО: KV.EE

В доме много мест для хранения: подвал, чердак и кладовая. На чердаке находится многофункциональный чулан для хранения всякой всячины, но если новый владелец пианино не обуреваем манией складирования ненужных вещей, там вполне можно устроить гостевую комнату.

Правда, остроумный продавец дома уже нашел к вам подход, и вам захотелось узнать, сколько же стоит бесплатный дом вместе с дорогим музыкальным инструментом?