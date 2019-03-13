Свободная партия распадаться не намерена

"Благодарим всех своих избирателей и заверяем, что продолжим свою деятельность", – сообщил председатель партии Кауль Нурм.

По его мнению, партии нужны перемены: "Наша содержательная программа создана на благо всех жителей Эстонии, и во имя ее реализации следует продолжать работу".

Члены партии намерены собраться 30 марта с целью обсудить итоги выборов и наметить планы дальнейшей деятельности.