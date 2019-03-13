Ср, 13.03.2019
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Свободная партия распадаться не намерена

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Кауль Нурм.

ФОТО: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX

На состоявшихся выборах Свободная партия не преодолела избирательный порог и государственную поддержку получать не сможет, тем не менее правление деятельность партии сворачивать не собирается, пишет rus.err.ee.

"Благодарим всех своих избирателей и заверяем, что продолжим свою деятельность", – сообщил председатель партии Кауль Нурм.

По его мнению, партии нужны перемены: "Наша содержательная программа создана на благо всех жителей Эстонии, и во имя ее реализации следует продолжать работу".

Члены партии намерены собраться 30 марта с целью обсудить итоги выборов и наметить планы дальнейшей деятельности.

Свободная партия, имевшая восемь мест в Рийгикогу, на последних выборах получила 6461 голос (1,2%) и в парламент не прошла.

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