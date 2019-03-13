Ср, 13.03.2019
Мы называем нашу систему единой для всех и мы как налогоплательщики все вкладываемся, но, когда приходит беда, некоторые оказываются не у дел. Виктория Ладынская-Кубитс
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу

Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сергей Фролов

ФОТО: Скриншот с lenta.ru

Российского актера Сергея Фролова насильно выселили из квартиры вместе с женой и ребенком, жилплощадью обманом завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ). Об этом пишет Lenta.ru на основании сообщения директора артиста Натальи Грановской в Facebook.

По словам Фролова, 6 марта неизвестные без предупреждения вырезали замки в его квартире на Дмитровском шоссе. После этого приехали судебные приставы и описали имущество, сославшись на исполнительное производство.

Когда жена и сын Фролова попытались войти в квартиру, чтобы взять с собой ценные вещи, представитель "Международного кредитного бюро" их ударил. Артист подал заявление в полицию. Фролов и его семья остались на лестничной площадке без документов и теплых вещей. Позже им пообещали предоставить два часа, чтобы они могли собраться.

Фролов рассказал проекту «Дружи с финансами», что его мать взяла кредит на 600 тысяч рублей под 28 процентов годовых якобы на ремонт квартиры, который так и не был сделан. Она не успевала погасить долг из-за резкого роста курса валюты, после чего ей предложили еще один кредит — уже на 1,2 миллиона рублей под залог недвижимости. Через два месяца после заключения этого договора его мама умерла. По словам актера, она была не в курсе содержания договора. После ее смерти он обнаружил в квартире пакет с психотропными препаратами.

В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги, однако позже выяснилось, что торги были фиктивными. Актер подчеркнул, что он не единственный, кто пострадал от этой преступной схемы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ