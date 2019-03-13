Ср, 13.03.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за сто евро!

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Афины.

ФОТО: akg-images /Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 39 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 106 евро

Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 132 евро

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 417 евро

Туда-обратно из Таллинна в Панаму начиная с 520 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 46 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со ста евро

Туда-обратно из Таллинна в Штутгарта начиная со 133 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарию начиная с 218 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пулу начиная с 291 евро

Рейс из Таллинна в Фару, обратно из Малаги начиная со 161 евро

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