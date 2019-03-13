Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за сто евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 39 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 106 евро
Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 132 евро
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Туда-обратно из Таллинна в Штутгарта начиная со 133 евро
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Туда-обратно из Таллинна в Пулу начиная с 291 евро
Рейс из Таллинна в Фару, обратно из Малаги начиная со 161 евро