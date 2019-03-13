СМИ: Сложно победить разъяренных русских быков

«Большунов был невероятно зол. Он ударил по стене, по полу. Ещё полчаса после гонки с ним никто не решался заговорить.

На чемпионате мира и «Тур де Ски» Большунов был близок к победе, но Клебо оказался сильнее. Думаю, победа в общем зачёте Кубка мира для Большунова значит больше. Когда русские быки злятся, обыграть их крайне сложно. Мы видели марафон в Хольменколлене. Большунов был просто безумно силён. Сложно будет сдержать его в Фалуне и в Канаде. Борьба до конца будет упорной. В концовке прошлого сезона Большунов был невероятно силён.

Клебо же доволен сезоном, так как он выиграл «Тур де Ски» и три золота чемпионата мира. Если он сможет мотивировать себя и бороться до конца в Кубке мира… Это будет интересно.