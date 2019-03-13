Nordica: запрет на полеты двух моделей самолетов не повлияет на работу компании

Несмотря на то, что самолетами Boeing 737 MAX 8 пользуется партнер Nordica - польская авиакоспания LOT - эстонский авиаперевозчик использует самолеты Bombardier и ATR.

"Мы являемся совершенно разными авиакомпаниями с собственными парками самолетов", - сообщил пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо, а также заявил, что запрет на использование данной модели самолетов Boeing не повлияет на рейсы Nordica.

Во вторник EASA закрыло европейское воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 после второй за пять месяцев авиакатастрофы с самолетом этого типа.