Nordica: запрет на полеты двух моделей самолетов не повлияет на работу компании

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) закрыло воздушное пространство ЕС для самолетов Boeing 737 MAX 8. По сообщению авиакомпании Nordica, данное обстоятельство не повлияет на их работу.
Несмотря на то, что самолетами Boeing 737 MAX 8 пользуется партнер Nordica - польская авиакоспания LOT - эстонский авиаперевозчик использует самолеты Bombardier и ATR.
"Мы являемся совершенно разными авиакомпаниями с собственными парками самолетов", - сообщил пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо, а также заявил, что запрет на использование данной модели самолетов Boeing не повлияет на рейсы Nordica.
Во вторник EASA закрыло европейское воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8 после второй за пять месяцев авиакатастрофы с самолетом этого типа.
В воскресенье в Эфиопии упал принадлежавший авиакомпании Ethiopian Airlines авиалайнер Boeing 737 MAX 8. Все 157 находившихся на борту человек погибли. Самолет того же типа упал в Индонезии 29 октября прошлого года. Тогда погибли 189 человек.