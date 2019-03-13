Плавание, теннис и аэробика: в Кохтла-Ярве начинается строительство спортивно-оздоровительного центра

По словам вице-мэра города Виталия Бородина, жители города Кохтла-Ярве уже несколько лет ждут спортивно-оздоровительного центра. «Я очень рад, что наконец-то начнется строительство центра. Планирование и тендер заняли время, но теперь мы, наконец, сможем сказать жителям города и окрестных уездов, что уже через два года в спортивно-оздоровительном центре Кохтла-Ярве можно будет плавать, играть в теннис, заниматься аэробикой и другими видами спорта», - добавил Виталий Бородин.

«Хорошие спортивные условия должны быть в Эстонии повсюду: это важно для взрослых, но особенно важно для досуга детей и молодежи. Спортивно-оздоровительный центр Кохтла-Ярве предназначен как для городских жителей, так и для всех жителей уезда — как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований», - заявил член правления Nordecon AS Андо Воогма. - Современный спортивный центр должен быть комфортным и функциональным как для спортсменов, так и для тренеров и работников центра – и именно таким и будет строящееся здание. Также важно, чтобы такие крупные здания были построены в соответствии с современными знаниями и стандартами для обеспечения более эффективного управления энергопотреблением и снижения затрат на техническое обслуживание здания».