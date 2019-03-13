Rus.Postimees.eeВыборыГалерея: правление Партии реформ собралось на обсуждение происходящегоГалерея: правление Партии реформ собралось на обсуждение происходящегоrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии13 марта 2019, 11:48Правление победившей на выборах Партии реформ собралось сегодня в своей конторе для обсуждения происходящего. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариикоалиционные переговорыпартия реформправление