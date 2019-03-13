Ср, 13.03.2019
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Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в феврале

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Младенец.

ФОТО: Shutterstock

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в феврале в Эстонии зарегистрировали рождение 989 детей, из них 496 девочек и 493 мальчиков.

Зарегистрированы 16 пар близнецов, из них пять пар мальчиков, пять пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 386, в Харьюмаа - 131, на Хийумаа - 6, в Ида-Вирумаа - 56, Йыгевамаа - 17, Ярвамаа - 16, Ляэнемаа - 18, Ляэне-Вирумаа - 36, Пыльвамаа - 15, Пярнумаа - 57, Рапламаа - 26, Сааремаа - 16, Тартумаа - 154, Валгамаа - 16, Вильяндимаа - 26 и Вырумаа - 13 детей.

Самыми популярными именами для девочек в октябре были Мия, София, Алиса, Ханна, Мария, Нора, Сандра, Эва, Йоханна, Миртель, Теэле и Виктория. Самыми популярными именами для мальчиков стали Хуго, Кристофер, Расмус, Георг, Марк, Оливер и Оскар.

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