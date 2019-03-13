Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в феврале

Зарегистрированы 16 пар близнецов, из них пять пар мальчиков, пять пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 386, в Харьюмаа - 131, на Хийумаа - 6, в Ида-Вирумаа - 56, Йыгевамаа - 17, Ярвамаа - 16, Ляэнемаа - 18, Ляэне-Вирумаа - 36, Пыльвамаа - 15, Пярнумаа - 57, Рапламаа - 26, Сааремаа - 16, Тартумаа - 154, Валгамаа - 16, Вильяндимаа - 26 и Вырумаа - 13 детей.