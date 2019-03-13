И Бог есть, и все дозволено, или Поколение Instagram

«Понимаешь, – пытались они объяснить тупицам, не представлявшим, что есть десять сортов сыра и тридцать сортов колбасы, добываемых не по знакомству, а продающихся в магазинах, – там люди идут и улыбаются! Там люди одеты в яркие цвета, а не в оттенки серого и бежевого, как у нас, там всё блестит и переливается, там хочется дышать и никто тебе не мешает! И читать можно любые книги, и смотреть можно любые фильмы!»

Вот уже тридцать лет прошло, как мы могли бы смешаться с радостной и улыбающейся западной толпой, но не смешались. Но не улыбаемся, идя по улице. И не одеваемся в яркие цвета. И не ликуем по поводу сортов сыра. А что касается запрещенных книг, то они прочитаны много лет назад, а запойное чтение стало привилегией одиночек, безумцев праздных.

Наверное, это уже общее место: вместо чтения романов люди стали смотреть телевизионные сериалы, где мысль выражается не словом, но жестом, мимикой, поднятием бровей и непременной спичкой или зубочисткой, которую следователь привык грызть в минуты сомнений; это фактически некая форма визуального искусства, которая сродни балету. И в подтверждение моей мысли о «сериалах-балетах» в собственно балетах стали появляться слова, которые объясняют публике самые важные вещи.

Вот только что привез в Таллинн свой прославленный балет «По ту сторону греха» один из величайших хореографов современности Борис Эйфман. Спектакль создан по мотивам «Братьев Карамазовых» Достоевского. Танцуют, как всегда, безукоризненно, но при этом старший Карамазов, воплотивший в себе всю гибельность пороков, время от времени демонически хохочет, а чтобы мы понимали, почему именно он демонически хохочет, раздаются откуда-то сверху в виде тщательной декламации цитаты из Достоевского о то, что если Бога нет, то всё дозволено, и вообще про нравственность, про пришествие Христа, которого прогоняет Великий инквизитор, чтобы Христос не мешал править людьми и держать их в страхе.

Словесных цитат из вставной притчи «Великий инквизитор», в которой Достоевский, как он сам считал, выразил главнейшую мысль всего романа, довольно много; на фоне этих цитат маршируют люди-рабы, готовые подчиниться любой форме правления (безумия и жестокости). Собственно, зритель может теперь на манер Шарикова сказать, что знает-знает ваших «Братьев Карамазовых», балет смотрел и слова важные запомнил.

Важнейшее из искусств