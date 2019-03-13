Правительство Британии опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без договоренностей - так называемого «жесткого Брекзита». Правительство сделает все, чтобы избежать возникновения физической границы между двумя частями Ирландии, говорится в документе.
Власти Британии обязались не вводить никаких дополнительных проверок в отношении товаров и граждан, пересекающих ирландскую границу в направлении Ольстера.
В правительстве оговариваются, что в отношении некоторых категорий товаров будут введены новые таможенные правила, но их будет не много. Это опасные химикаты, краснокнижные животные и необработанные алмазы, а также приспособления, которые могут быть использованы для пыток.
Товаров, прибывающих из Ирландии, не коснутся новые временные пошлины на импорт, о введении которых британское правительство объявило в среду. При этом товары будут облагаться обычными таможенными пошлинами.
При этом британские товары, пересекающие границу в направлении Ирландии, могут быть обложены дополнительными тарифами. В правительстве всячески подчеркивают, что это временные меры, которые принимаются в одностороннем порядке.