Это может привести к довольно необычной ситуации, считает бизнес-аналитик Би-би-си Джон Кэмпбелл. К примеру, ирландские экспортеры продуктов, торгующие с Северной Ирландией, точно не столкнутся с новыми пошлинами, а североиландские фермеры, торгующие с Ирландией, вполне могут с ними столкнуться.

До запланированного выхода Британии из ЕС остается 16 дней.

Ирландский бэкстоп

В 1998 году были заключены «соглашения Страстной пятницы», положившие конец многолетнему кровавому конфликту в составной части Соединенного Королевства, Северной Ирландии. Эти соглашения по умолчанию основаны на отсутствии границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

На фоне Брекзита граница может вернуться. Ирландия не планирует выходить из ЕС, а Северная Ирландия как часть Британии должна покинуть Евросоюз 29 марта. Вопрос об их разделении - одна из основных проблем, связанных с Брекзитом.

Одним из основных вариантов решения проблемы считается так называемый «ирландский бэкстоп». Если до конца переходного периода стороны не найдут решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС, и соответственно, торговать с Ирландией без всяких дополнительных пошлин.

Но это стало бы частичным экономическим отторжением составной части Британии, и это не нравится ни лондонским политикам, ни юнионистам в самой Северной Ирландии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что пришли к договоренности. По их словам, в соглашении о Брекзите будет прописано, что «ирландский бэкстоп» может быть только временным. Это должно было успокоить британских парламентариев, критиковавших сделку с ЕС, которую предлагала Мэй.

Однако во вторник парламент Британии снова отверг соглашение, составленное правительством Мэй и Брюсселем, причем с большим перевесом голосов.

Наблюдатели считают, что теперь Британия почти наверняка попросит Брюссель об отсрочке. Оппоненты премьера продолжают призывать к досрочным выборам.