В Toyota предложили брызгать угонщикам в лицо слезоточивый газ

Система под названием «Дозатор ароматических веществ для транспортного средства» (Vehicle fragrance dispenser) предполагает установку в машине блока с набором ароматизаторов, подключенного к системе вентиляции салона, пишет NEWSru со ссылкой на 3DNews .

В описании уточняется, что система сможет выбирать нужный запах, автоматически определяя водителя по его смартфону. Но наибольшее внимание публики привлекло возможное применение системы в качестве средства предотвращения угона – японские инженеры предлагают распылять в лицо угонщику слезоточивый газ.

Отметим, что пока описанная в заявке Toyota система существует лишь в виде идеи, и о планах компании реализовать ее в будущих моделях не сообщается. При этом можно предположить, что для размещения в машине емкости со слезоточивым газом потребуется решить ряд проблем, чтобы предотвратить случайное срабатывание системы и распыление газа в случае ДТП.