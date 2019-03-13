Фото: в Мустамяэ продается квартира с одной необычной стеной

В соответствии с модным трендом одну стену в гостиной этой квартиры очистили до бетона да так и оставили.

«Между прочим, бетон в качестве отделочного материала известен уже 20 лет. Делая ремонт, мы добрались сначала до коричневых обоев, а потом и до газет. Когда мы очистили стену от остатков клея, то увидели чистый ровный бетон удивительной красоты. Когда по нему проводишь рукой, он теплый и мягкий, как бархат», - рассказывает собственник квартиры Тийна.

ФОТО: KV.EE

Тийна сказала, что теперь, по прошествии 20 лет, бетонная стена - настоящая жемчужина ее квартиры: «Не было ни одного гостя, который бы не пришел в восторг от этой стены. Все говорили, что настоящий материал не стареет».

Сейчас, когда семья выставила на продажу квартиру, которая не устраивает их из-за маленькой площади, видят у приходящих на просмотр потенциальных покупателей ту же реакцию. Тийна призывает покупать квартиры именно советского времени: там, под слоем обоев можно найти немало интересного!

ФОТО: KV.EE