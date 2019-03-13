Открытое письмо Абдула Тюрея Юри Ратасу: EKRE - фашисты

«Дорогой Юри Ратас,

До сегодняшнего момента я очень уважал вас как человека, лидера, отца и политика. Если вы создадите коалицию с EKRE, вы продемонстрируете свою непригодность в качестве лидера страны и лидера партии.

Избиратели, голосовавшие за Центристскую партию, не выбирали вас для того, чтобы создать коалицию с EKRE.

EKRE выступает против каждого отдельно взятого русскоязычного спикера этой страны. Я встречался с Мартом Хельме (вице-председатель EKRE – ред.) – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Он их ненавидит.

EKRE выступает против интересов любого иностранца в этой стране. Не только против чернокожих, но и против белых: шведов, американцев, итальянцев, британцев – против каждого из нас. Это не идеологический вопрос, а политический.

Если вы создадите коалицию с EKRE, вы рискуете уничтожить Центристскую партию, потерять поддержку русскоязычных людей, поддержку международного сообщества в Таллинне и в мире. И вы не получили никаких новых сторонников.

EKRE – не нормальная правая популистская партия. Они – позор для право-популистского движения. Они не такие как UKIP в Объединенном Королевстве или Трамп в США. Они – паразиты, цепляющиеся за спину право-популистского движения. Они – фашисты.

Вы много раз говорили, что не пойдете на сделку с EKRE. Теперь вы предстали лжецом. Никто не любит лжецов. Какая-то ложь может сойти вам с рук. Эта – не сойдет.

Вы проиграли выборы, мы проиграли эти выборы. Это больно, но это правда. Время принять этот факт.

В это время ЖЕНЩИН все в мире ожидают, что женщина, победившая на выборах, будет формировать правительство.

Если этого не произойдет только потому, что отчаянный политик сформирует коалицию с фашистской партией, это будет международный скандал. Он будет длиться месяцами. Вас распнут. Вы можете рассчитывать на это.

Это уничтожит репутацию Эстонии, отпугнет инвесторов, туристов, предпринимателей и бизнес - и повредит работе и жизни людей. Это уничтожит наше наследие.

Если вы пойдет на сделку с EKRE, это покажет, что у вас нет принципов. Что вы сделаете все, чтобы остаться у власти, чтобы ваши друзья сохранили свои рабочие места.

Это будет такая же ошибка, которую сделали социал-демократы, оставшись в коалиции с Партией реформ. Но умноженная на тысячу.

Я и другие члены общества готовы сделать все, чтобы остановить это. Я могу потерять мою работу и позицию в партии, но меня не удастся заткнуть или напугать.