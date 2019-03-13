Ср, 13.03.2019
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Маклер: как подготовиться к встрече потенциального покупателя квартиры

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Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Shutterstock

Портал Kodustiil цитирует советы маклера Pindi Kinnisvara Яака Эллера, как создать для потенциального покупателя недвижимости подходящую обстановку во время просмотра. 

Покупка жилья - процесс, от которого может зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Решение о покупке не принимается впопыхах и не дается легко.

«Приобретение дома - это чрезвычайно многогранный процесс, в котором математика чередуется с эмоциями, и окончательное решение принимается, как это ни удивительно, с учетом образа жизни продавца, любви к порядку и его отношения к гостям», - объяснил Эллер.

Если вы продаете подготовленную к капитальному ремонту квартиру с полностью снесенными межкомнатными стенами, эмоции, по словам Эллера, не имеют особого значения. «Однако, если вы продаете обычную обжитую квартиру, перед показом необходимо провести определенные приготовления, например, сделать уборку и создать комфортную и уютную атмосферу», - объяснил Эллер. Пустые пивные бутылки в углу кухни или грязные носки на полу в спальне, имеют, по его мнению, больший шанс сорвать сделку, чем крошечная трещина на потолке или отскочивший плинтус.

Как встречать покупателя?

  • сделайте уборку;
  • кухня - сердце дома: вымойте посуду и рабочие поверхности;
  • уберите разбросанные вещи в шкаф;
  • проветрите квартиру;
  • поставьте на стол фрукты и печенье;
  • предложите пришедшим чай или кофе;
  • не торопитесь, не суетитесь и будьте вежливы.

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