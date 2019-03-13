Авиакомпания airBaltic вводит новую услугу - тяжелая ручная кладь

Чтобы оценить необходимость новой услуги, airBaltic в целях сбора данных взвесила ручную кладь более чем 2000 пассажиров. На отдельных маршрутах доля ручной клади, превышающей разрешенный вес, составляла 15 процентов, и это ясно говорит о том, что части пассажиров нужен дополнительный вес.

Всем пассажирам эконом-класса airBaltic по-прежнему разрешено будет бесплатно брать в самолет одну единицу ручной клади (55x40x23 см) и один предмет личного пользования (30x40x10 см) общим весом восемь килограммов.

В случае, если пассажир приобретет дополнительный вес ручной клади, размер ручной клади все равно не может превышать 55x40x23 см. Эта услуга доступна только на рейсах airBaltic.