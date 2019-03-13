Авиакомпания airBaltic вводит новую услугу - тяжелая ручная кладь

Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает улучшать опыт полетов своих пассажиров, предлагая новую услугу, которая предусматривает возможность добавить к своей бесплатной ручной клади дополнительно четыре килограмма веса по цене начиная с 8,99 евро. При использовании этой услуги общий допустимый вес ручной клади может достигать 12 килограммов, сообщили Русскому TVNET в авиакомпании.
Чтобы оценить необходимость новой услуги, airBaltic в целях сбора данных взвесила ручную кладь более чем 2000 пассажиров. На отдельных маршрутах доля ручной клади, превышающей разрешенный вес, составляла 15 процентов, и это ясно говорит о том, что части пассажиров нужен дополнительный вес.
Всем пассажирам эконом-класса airBaltic по-прежнему разрешено будет бесплатно брать в самолет одну единицу ручной клади (55x40x23 см) и один предмет личного пользования (30x40x10 см) общим весом восемь килограммов.
В случае, если пассажир приобретет дополнительный вес ручной клади, размер ручной клади все равно не может превышать 55x40x23 см. Эта услуга доступна только на рейсах airBaltic.
Услугу можно приобрести на сайте предприятия самое позднее за час до отлета либо связаться с нашим колл-центром или туристическими агентствами. В аэропорту пассажир должен предъявить подтверждение резервации или счет, если этого потребует сотрудник у терминала вылета.