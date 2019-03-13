Страны Евросоюза не смогли договориться о новом налоге на цифровых гигантов

План, опубликованный примерно год назад, предусматривал обложение не прибыли, а оборота в случаях, если доход получен от показа рекламы, продажи данных пользователей и деятельности цифровых посредников (под это понятие попадает eBay и другие торговые площадки). Кроме того, указанное правило распространялось бы только на крупные компании, оборот которых во всех странах превышает 750 млн евро, а в странах Европейского союза — 50 млн евро.

Предложенная ставка налога — 3%. Отметим, что странам Евросоюза предлагалось облагать налогом полученную в них прибыль вне зависимости от наличия представительства компании, пишет ixbt.com. Достаточно было выполнения одного из трех условий: число пользователей компании более 100 000, годовой доход более 7 млн евро или с число деловых контрактов на цифровые сервисы более 3000.

Казалось бы, гиганты информационной отрасли, такие как Google или Facebook, могут вздохнуть с облегчением, поскольку план отменен, но это поверхностное представление.

Интернет-гигантам придется иметь дело с аналогичными новшествами, но вводимыми на уровне отдельных государства ЕС.