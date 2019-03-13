Российским aтлетам пообещали вернуть национальную атрибутику к Играм-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что вне зависимости от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) спортсмены, получившие право от международной федерации выступать на Играх-2020, будут выступать в составе олимпийской команды России со всей российской атрибутикой.
"На Играх в Рио и Пхенчхане команда России не смогла выступить в самом боевом составе. Ожидаем, что в Токио-2020 восполним пробел. Этому предшествовала очень большая работа, которую мы проводили с коллегами из МОК и международных федераций. За прошедшие два года благодаря усилиям ОКР ситуация была исправлена, и теперь легкоатлеты выступают в статусе российских спортсменов", - цитирует Позднякова РИА "Новости".
Напомним, что членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики (IAAF) было приостановлено в 2015 году после грандиозного допингового скандала. С тех пор отечественные легкоатлеты могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе.
IAAF регулярно продлевает дисквалификацию ВФЛА на неопределенный срок до выполнения всех выдвинутых ей условий.
"На ближайших Европейских играх легкоатлеты будут выступать под российским флагом. На юношеских играх под российским флагом уже выступали. Все это ведет к тому, что в Токио вне зависимости от статуса ВФЛА спортсмены, получившие право от международной федерации выступать на Играх, будут выступать в составе олимпийской команды России со всей российской атрибутикой", - добавил глава ОКР.