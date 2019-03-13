Российским aтлетам пообещали вернуть национальную атрибутику к Играм-2020

"На Играх в Рио и Пхенчхане команда России не смогла выступить в самом боевом составе. Ожидаем, что в Токио-2020 восполним пробел. Этому предшествовала очень большая работа, которую мы проводили с коллегами из МОК и международных федераций. За прошедшие два года благодаря усилиям ОКР ситуация была исправлена, и теперь легкоатлеты выступают в статусе российских спортсменов", - цитирует Позднякова РИА "Новости".

Напомним, что членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики (IAAF) было приостановлено в 2015 году после грандиозного допингового скандала. С тех пор отечественные легкоатлеты могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе.

IAAF регулярно продлевает дисквалификацию ВФЛА на неопределенный срок до выполнения всех выдвинутых ей условий.