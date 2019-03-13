Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом

Эксперты оценивали города по 39 критериям, в том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга и уровень преступности и загрязнения воздуха, пишет DW.com. На втором месте после Вены расположился Цюрих, третье место поделили Мюнхен, канадский Ванкувер и новозеландский Окленд. Кроме того, в десятке самых комфортных городов оказались Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге перечислен 231 город.