Ср, 13.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд

Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Вена.

ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

В десятый раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни. Всего в первую десятку рейтинга, опубликованного в среду, 13 марта, консалтинговым агентством Mercer, вошли восемь европейских городов, три из них находятся в Германии.

Эксперты оценивали города по 39 критериям, в том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга и уровень преступности и загрязнения воздуха, пишет DW.com. На втором месте после Вены расположился Цюрих, третье место поделили  Мюнхен, канадский Ванкувер и новозеландский Окленд. Кроме того, в десятке самых комфортных городов оказались Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге перечислен 231 город.

Москва в рейтинге Mercer уже не первый год занимает 167-е место. Киев улучшил свой рейтинг, поднявшись на три позиции со 176-го места и обогнав таким образом Санкт-Петербург, у которого 174-е место. Наименее благоприятным для жизни городом эксперты Mercer признали столицу Ирака Багдад.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ