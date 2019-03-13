Рыйвас: убежден, что Центристская партия пойдет по плану А

Приехавший с собрания правления Партии реформ в студию Postimees политик и бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сказал, что новое предложение партии белок – «партнерство на равных основаниях» - напоминает другим партиям о наличие альтернативы коалиции с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).
По словам Рыйваса, белки не только надеются на то, что нынешние переговоры между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE в какой-то момент прервутся, но по-прежнему проделывают работу, чтобы подать сигнал как ведущим переговоры политикам, так и членам их партий о том, что есть возможность и без EKRE, которая учитывала бы государственные интересы Эстонии.
«Широкая общественность в Эстонии и за рубежом, мягко говоря, шокирована», - прокомментировал бывший премьер-министр новшества в политике Эстонии. Он добавил, что ему звонят как эстонские предприниматели и деятели культуры, так и нынешние и бывшие премьер-министры других стран.
«Чего не могут понять, так это того, что если в других местах стараются уберечься от раскалывающего общества управления радикалов и только при крайней необходимости берут их в правительство, то премьер-министр Эстонии первым делом пошел прямиком к раскалывающей и нетолерантной партии. При том, что очень вежливое и солидное предложение уже поступило от Партии реформ, которая считается проевропейской партией», - описал он представление о происходящем в Эстонии за рубежом.
Союз с Партией реформ по всем параметрам был бы лучше, подчеркнул Рыйвас «Я убежден, что Центристская партия пойдет по плану А».