Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2000-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Здание школы Рокка-аль-Маре на Вабаыхумуусеуми, 8 в Таллинне стало самым примечательным зданием 2000-го года. Архитектор: Эмиль Урбель, Юло Пейл, Индрек Эрм (AB Urbel ja Peil), 1998–1999. Конструктор: IB Märt Mõttus OÜ, E-Inseneribüroo OÜ. Генеральный подрядчик строительства: KMG Ehitus AS, 1998–2000. Бетонные элементы: E-Betoonelement AS. Бетонные работы: Roxor OÜ. Опалубка: Peri AS, Ramirent Baltic AS. Бетон: Talot AS. Премия фонда "Капитал архитектуры" за 2000 год. Лучшее бетонное строение 2000 года.
Это первое в Эстонии построенное после восстановления независимости здание частной школы. Его новаторские планировочные и архитектурные принципы стали новым словом в привыкшем к советским массовым школам обществе. Цель явно модернистского, но в то же время детально точно оформленного школьного пространства заключалась в поддержке как учебы, так и отдыха. Расположенные уединенно, как птичьи гнезда, классы, бассейн, гимнастический зал, просторные рекреационные помещения, а также композиционно собирающий все это в единое целое центральный зал. Вступительной доминантой является высокая желтая башня, а в качестве акцентов желтый и серый цвет используется и в других элементах оформления фасада.