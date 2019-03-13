Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2000-й

Это первое в Эстонии построенное после восстановления независимости здание частной школы. Его новаторские планировочные и архитектурные принципы стали новым словом в привыкшем к советским массовым школам обществе. Цель явно модернистского, но в то же время детально точно оформленного школьного пространства заключалась в поддержке как учебы, так и отдыха. Расположенные уединенно, как птичьи гнезда, классы, бассейн, гимнастический зал, просторные рекреационные помещения, а также композиционно собирающий все это в единое целое центральный зал. Вступительной доминантой является высокая желтая башня, а в качестве акцентов желтый и серый цвет используется и в других элементах оформления фасада.