Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2000-й

Здание школы Рокка-аль-Маре на Вабаыхумуусеуми, 8 в Таллинне стало самым примечательным зданием 2000-го года. Архитектор: Эмиль Урбель, Юло Пейл, Индрек Эрм (AB Urbel ja Peil), 1998–1999. Конструктор: IB Märt Mõttus OÜ, E-Inseneribüroo OÜ. Генеральный подрядчик строительства: KMG Ehitus AS, 1998–2000. Бетонные элементы: E-Betoonelement AS. Бетонные работы: Roxor OÜ. Опалубка: Peri AS, Ramirent Baltic AS. Бетон: Talot AS. Премия фонда "Капитал архитектуры" за 2000 год. Лучшее бетонное строение 2000 года.