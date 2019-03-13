Картина дня: Каллас предлагает партнерство Ратасу, Керсти Кальюлайд поставила журналиста на место и Брекзит

Кая Каллас предлагает Юри Ратасу партнерство

Кая Каллас: «Наше предложение ясное – партнерство на равных условиях». По словам Каллас, это партнерство означает равное исполнение предвыборных обещаний и распределение министерских портфелей. Читайте далее...

Сеэдер: если EKRE попадет в правительство, она изменит и политику, и риторику

В случае, если она окажется в правительство, Консервативная народная партия (EKRE) изменит свою политику и риторику, убежден председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер. Читайте далее...

Кылварт: заявления EKRE задевают чувства как русских, так и эстонцев

Проголосовавший на совещании правления партии против начала коалиционных переговоров между Центристской партией и EKRE Михаил Кылварт теперь вместе с Юри Ратасом, Майлис Репс и Энном Ээсмаа является членом команды переговорщиков. Кылварт заверил, что по-прежнему не поддерживает переговоры с EKRE, но считает важным участвовать в этом процессе. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд осадила журналиста: простите, я не чика, я бабушка

Во вторник, 12 марта, на пресс-конференции в Нью-Йорке находящаяся с визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд резко ответила на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, как она себя чувствует в роли женщины-президента. Читайте далее...

Рассмотрение дела Урмаса с битой, обвиняющегося в жестоком убийстве, близится к завершению

В Харьюском уездном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела, в котором Урмаса Эйнрооса, фигурировавшего в СМИ и социальных сетях как водитель с битой, обвиняют в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы. Читайте далее...

Чтобы получать пособие, одиноким пенсионерам нужно соответствовать трем условиям

Для того чтобы в октябре получить пособие проживающего в одиночку пенсионера, в период с 1 апреля по 30 сентября должны быть выполнены три условия, напоминает Департамент социального страхования. Читайте далее...

Nordica: запрет на полеты двух моделей самолетов не повлияет на работу компании

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) закрыло воздушное пространство ЕС для самолетов Boeing 737 MAX 8. По сообщению авиакомпании Nordica, данное обстоятельство не повлияет на их работу. Читайте далее...

В Нарве задержали объявленную в розыск гражданку России

Погранохрана задержала на Нарвском пограничном пункте объявленную в розыск женщину и передала ее полиции. Читайте далее...

Рыйвас: убежден, что Центристская партия пойдет по плану «А»

Приехавший с собрания правления Партии реформ в студию Postimees политик и бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сказал, что новое предложение партии белок – «партнерство на равных основаниях» - напоминает другим партиям о наличие альтернативы коалиции с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE). Читайте далее...

Британское правительство опубликовало план на случай «жесткого Брекзита»

Правительство Британии опубликовало стратегию на случай выхода страны из Евросоюза без договоренностей - так называемого «жесткого Брекзита». Правительство сделает все, чтобы избежать возникновения физической границы между двумя частями Ирландии, говорится в документе. Читайте далее..

Британия хочет импортировать 87% товаров без пошлин даже в случае жесткого Брекзита