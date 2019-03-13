Фото: современный бревенчатый дом в Харьюмаа ищет нового хозяина

В Харьюмаа выставлен на продажу достаточно редкий для Эстонии современный бревенчатый дом, сообщает портал Kodustiil.
В живописном Клоогаранде, в лесу, стоит этот славный деревянный дом. Он построен в центре деревни, а вместо фундамента использован старый, 80-летний погреб, причем в его одной половине обустроена котельная, а вторая - используется как мастерская.
Есть легенда о том, что давным-давно один из местных землевладельцев выбрал именно этот участок для строительства своего будущего дома. В округе тогда вообще не было жилья.
Стены дома толстые и хорошо держат тепло. Они собраны из вручную обтесанного бруса. Толщина стен - 25-27 см, поэтому особого утепления дом не требует. В холодные дни в доме тепло, а в жаркие, наоборот, прохладно.
Фасад дома украшают деревянное резное изображение семейства сов с тремя совятами. Еще одна деревянная сова прячется с другой стороны. Так хозяева дома подчеркнули его название - хутор Эку (Öku talu, öökull - сова).
Полы во всем доме покрыты итальянским сланцевым шифером, на потолках - еловая древесина. Вся мебель в доме изготовлена из березы одним производителем, что подчеркивает единый стиль.
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