Фото: современный бревенчатый дом в Харьюмаа ищет нового хозяина

В живописном Клоогаранде, в лесу, стоит этот славный деревянный дом. Он построен в центре деревни, а вместо фундамента использован старый, 80-летний погреб, причем в его одной половине обустроена котельная, а вторая - используется как мастерская.

Есть легенда о том, что давным-давно один из местных землевладельцев выбрал именно этот участок для строительства своего будущего дома. В округе тогда вообще не было жилья.

ФОТО: KV.EE

Стены дома толстые и хорошо держат тепло. Они собраны из вручную обтесанного бруса. Толщина стен - 25-27 см, поэтому особого утепления дом не требует. В холодные дни в доме тепло, а в жаркие, наоборот, прохладно.

Фасад дома украшают деревянное резное изображение семейства сов с тремя совятами. Еще одна деревянная сова прячется с другой стороны. Так хозяева дома подчеркнули его название - хутор Эку (Öku talu, öökull - сова).

ФОТО: KV.EE

Полы во всем доме покрыты итальянским сланцевым шифером, на потолках - еловая древесина. Вся мебель в доме изготовлена из березы одним производителем, что подчеркивает единый стиль.