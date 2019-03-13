Алина Загитова: давно хотела что-то более страстное, более взрослое

"Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. Когда тренеры предложили "Кармен", я была двумя руками за, потому что мне нравится в этой программе все: от выбора музыки до элементов, связок, заходов. Я не могу выделить что-то одно. Может, мы с Кармен в чем-то похожи. Я, наверное, такая же иногда резкая, вспыльчивая. В основном, когда тренировка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому у меня и не получается хорошо отразить эти эмоции."