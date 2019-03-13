Нужна ваша помощь! Пропала 54-летняя Наталья

Вчера вечером в полицию сообщили, что близкие с воскресенья не могут выйти на связь с 54-летней Натальей, которая в тот вечер находилась у подруги на бульваре Каунасе, Тарту. Поскольку в квартире на бульваре Каунасе проходила в тот вечер шумная вечеринка, соседи вызвали полицию и блюстители порядка отвезли Наталью в шесть часов вечера в вытрезвитель. Утром около восьми часов, когда женщина проспалась, она ушла из арестного дома на улице Рийа и отправилась в сторону города. В беседе с блюстителем порядка в арестном доме она сказала, что сядет на автобус и поедет домой. К сожалению, женщина до сих пор не вернулась ни домой в Кооса, ни в квартиру подруги на бульваре Каунасе.

Близкие признают, что женщина средних лет и ранее на несколько дней пропадала похожим образом. В этих случаях становилось известно, что она проводила время с подругой или знакомой.

У Натальи нет с собой телефона, он выключен и оставлен дома, поэтому связаться с женщиной и узнать, где она и все ли с ней хорошо, невозможно.

К настоящему моменту полиция пообщалась со знакомыми женщины и проверила разные адреса в Тарту, где она могла остановиться или проводить время. Также проверено, не находится ли пропавшая в каком-либо лечебном заведении. Проверки в разных районах Тарту до сих пор не дали результатов, однако поиски продолжаются.

У Натальи худощавое телосложение, рост - примерно 160 см. На ней полупальто, спортивные брюки, темные сапоги и белая шапка.