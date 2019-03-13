Юрген Лиги: «Отечество» думает, что сможет приручить EKRE

В передаче «Vahetund Postimehega» на радио «Куку» с ним дискутировал зампредседателя EKRE Хенн Пыллуаас, который не согласен с таким заявлением.

Лиги утверждает, Партия реформ – несмотря на то, что говорят в СМИ другие партии – была настроена дружелюбно по отношению к возможным партнерам по коалиции, он также отвергает обвинения в том, что победители выборов вели себя высокомерно. Политик ставит под сомнение способность правых партий сотрудничать в коалиции: «“Отечество“ полагает, что сможет приручить EKRE».

На это Пыллуаас ответил, что приручить их не получится. Он повторил приоритеты EKRE, которые она будет отстаивать в правительстве, подчеркнув, что один из них является реформа юстиции. «Мы надеемся, что судьи будут избираться, но не так, как утверждают оппоненты, будто правительство начнет их (судей) назначать», - сказал политик.

Основной спор в передаче состоял в том, являются EKRE и Партия реформ правыми партиями или нет. Что касается EKRE, то, как считает Лиги, правую направленность этой партии ставит под сомнения ее экономическая политика: «Хельме отрицают всякую математику. Как можно удвоить пенсии, если ты снижаешь НСО?»

Политики спорили о том, можно ли считать НСО производственным вкладом. На утверждение Пыллуааса, что это именно так, Лиги ответил: «О, господи, я это запишу».