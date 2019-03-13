Ср, 13.03.2019
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Владелец Раквереского мясокомбината закончил 2018 год с крупным убытком

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Раквереский мясокомбинат. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Владеющий мясоперерабатывающим предприятием в Раквере финский концерн HKScan получил в 2018 году убыток в размере десятков миллионов евро.

Согласно данным годового отчета HKScan, оборот концерна в 2018 году сократился на 93 млн евро до 1,72 млрд евро, а убыток до уплаты налогов и процентов составил 47,5 млн евро, передает Rus.ERR.

Финансовые результаты предприятия в странах Балтии показывают небольшой рост оборота примерно на 3 млн евро при убытке в 0,7 млн евро.

В отчете отмечается, что рост продаж в балтийском сегменте частично компенсировал снижение объемов производства из-за забастовки на скотобойне Раквереского мясокомбината в феврале-апреле 2018 года. Другими негативными факторами стали рост закупочных цен на мясо и одновременное снижение цен на мясопродукты на европейских рынках, а также рост расходов на персонал.

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