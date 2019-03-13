Схему начисления зарплат полицейским планируют сделать универсальной

К примеру, основной оклад главы департамента Эльмара Вахера составляет 2400 евро. За звание генерала-инспектора полиции ему доплачивают 162 евро. Но так как для достойной зарплаты этого недостаточно, то ему также полагается компенсационная плата, размер которой превышает базовый оклад. Таким образом, ежемесячно Эльмар Вахер получает 5200 евро, передают радионовости ERR на эстонском языке.