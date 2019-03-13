За 2,5 месяца на дорогах Эстонии погибли 13 человек

В годовом сравнении число тяжелых ДТП сократилось на 14 процентов, а число погибших на два человека.

По словам ведущего специалиста по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны (PPA) Калмера Тикерпе, в феврале в день происходило в среднем два ДТП с пострадавшими, люди не пострадали на дорогах всего в течении двух дней месяца. «В феврале погибли двое участников движения. Оба были водителями грузовиков, в одном случае не исключено, что причиной смерти стало резкое ухудшение здоровья, а не травмы, причиненные выездом с трассы. Если сравнить этот и прошлый год, то 2019 год начался лучше. Но существенного изменения в лучшую сторону нет», - сказал Тикерпе BNS.

В январе погибли восемь человек, а с начала марта трое.

В этом году в ДТП погибли четверо пешеходов, остальные девять погибших были водителями или пассажирами. В Тартуском уезде в ДТП погибли четыре человека, в Харьюском три, в Йыгеваском два, а в Рапласком, Ярваском, Пярнуском и Ида-Вируском по одному.

По словам Тикерпе, не сократилось число ДТП, где одной из сторон был нетрезвый водитель. «Пьяные водители участвовали в 79 ДТП. К счастью, люди в этих авариях не погибли, но десять человек пострадали», - сказал он.

За тот же период прошлого года в авариях, произошедших при участии нетрезвых водителей, погибли три человека.