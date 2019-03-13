Пилот потерпевшего крушение «Боинга» авиакомпании Ethiopian Airlines сообщил о проблемах в управлении самолетом и хотел вернуться в аэропорт Аддис-Абебы, сообщил глава компании Тевольде Гебремариам.
В интервью изданию Wall Street Journal он рассказал, что в разговорах с диспетчерами пилот не упоминал какие-либо внешние проблемы, такие как, например, попадание птицы в двигатель.
Представитель Ethiopian Airlines Асрат Бегашав сказал агентству Рейтер, что пилоту было дано разрешение вернуться назад.
В авиакомпании также сообщили, что черные ящики разбившегося лайнера будут отправлены для анализа в Европу, однако пока не принято решение, в какой именно стране они будут исследоваться.
По словам главы Ethiopian Airlines, это может быть Франция, Германия или Британия.