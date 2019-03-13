Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Проблемный «Боинг»

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Как выяснила газета New York Times, пилоты неоднократно жаловались на проблемы с управлением именно этой модели «Боинга».

По данным издания, как минимум два американских экипажа в прошлом году сообщали о непредсказуемом поведении лайнера: после включения автопилота самолет внезапно «нырял», но в обоих случаях пилотам удалось возобновить подъем воздушного судна, выключив автопилот.

«Я прокручивал в голове наши настройки автоматизации и профиль полета, но я не могу найти ни одной причины того, чтобы самолет так резко пошел вниз», - сказал один из пилотов.

Еще один пилот в беседе с изданием жаловался на то, что ему не предоставили полноценную документацию и не провели надлежащую тренировку для работы на модели Max 8, которая сильно отличается от предыдущих модификаций Boeing 737.

Тем не менее США и Канада заявили, что продолжат эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8, несмотря на растущее давление со стороны сенаторов и профсоюзов.

Федеральное авиационное управление США (FAA) пришло к выводу, что у самолета нет системных проблем, поэтому нет оснований для запрета на его полеты.