Ср, 13.03.2019
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  • Поздоровался не на том языке: неправильно припарковавшийся водитель разразился гневом в адрес главы МуПо

Поздоровался не на том языке: неправильно припарковавшийся водитель разразился гневом в адрес главы МуПо

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В понедельник, 11 марта, водитель, который помогал жене с переездом магазина тканей на углу Пярнуского шоссе и улицы Роозикрантси, пришел в ярость, когда заметивший нарушение правил парковки сотрудник МуПо поприветствовал его не на том языке.

В тот день в центре Таллинна патрулировал глава Департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере.

«Добрый день!» - поздоровался по-русски Айвар Тоомпере с неправильно припарковавшимся водителем.

«Eesti keelt ei räägi? („По-эстонски не говоришь?“ - прим. ред.)» - тут же спросил тот.

Чтобы выгрузить товар, водитель припарковал свой автомобиль прямо на перекрестке, создав тем самым опасную дорожную ситуацию. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, потерявший самообладание мужчина стал хамить. В числе прочего он говорил, что, может быть, ему стало плохо и поэтому он стоит на перекрестке. После длительных и напряженных переговоров водитель признал свою вину, передает пресс-секретарь МуПо.

Подробнее смотрите в видео!

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