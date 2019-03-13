Поздоровался не на том языке: неправильно припарковавшийся водитель разразился гневом в адрес главы МуПо

Чтобы выгрузить товар, водитель припарковал свой автомобиль прямо на перекрестке, создав тем самым опасную дорожную ситуацию. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, потерявший самообладание мужчина стал хамить. В числе прочего он говорил, что, может быть, ему стало плохо и поэтому он стоит на перекрестке. После длительных и напряженных переговоров водитель признал свою вину, передает пресс-секретарь МуПо.