Скандал в центре Таллинна: мужчина набросился с оскорблениями на женщину-контролера и затолкал ее в свою машину

В 13.23 в полицию сообщили, что на улице Вяйке-Амеэрика, Таллинн, произошла перебранка между водителем и контролером.

Потрясенная контролер рассказала Postimees, что выписала штраф на улице Пильве одному автомобилю с инвакартой, потому что было не видно, кто выдал карту, ее срока действия и голограммы. Поскольку парковочный документ не соответствовал правилам, контролер оформила штраф и продолжила работу.

Она подошла к продуктовому магазину на Вяйке-Амеэрика, когда из автомобиля выпрыгнул разъярённый русскоязычный мужчина и стал кричать на нее: "Ты пропила свои мозги, без очков не видишь номеров?" "Он просто схватил меня за шиворот и швырнул на заднее сидение", - описала произошедшее шокированная контролер, борясь со слезами.