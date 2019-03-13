Скандал в центре Таллинна: мужчина набросился с оскорблениями на женщину-контролера и затолкал ее в свою машину
Рассердившийся из-за парковочного штафа мужчина схватил выписавшего штраф контролера, затолкал ее в свою машину и отвез женщину в контору услуг общественного транспорт, чтобы она аннулировала штраф, передает Postimees.
В 13.23 в полицию сообщили, что на улице Вяйке-Амеэрика, Таллинн, произошла перебранка между водителем и контролером.
Потрясенная контролер рассказала Postimees, что выписала штраф на улице Пильве одному автомобилю с инвакартой, потому что было не видно, кто выдал карту, ее срока действия и голограммы. Поскольку парковочный документ не соответствовал правилам, контролер оформила штраф и продолжила работу.
Она подошла к продуктовому магазину на Вяйке-Амеэрика, когда из автомобиля выпрыгнул разъярённый русскоязычный мужчина и стал кричать на нее: "Ты пропила свои мозги, без очков не видишь номеров?" "Он просто схватил меня за шиворот и швырнул на заднее сидение", - описала произошедшее шокированная контролер, борясь со слезами.
По словам полиции, мужчина требовал аннулировать штраф, для этого он отвез контролера в контору услуг общественного транспорта, где спор, наконец, разрешили. Полиция сообщила, что выясняются точные обстоятельства произошедшего и проводятся беседы с обеими сторонами. Руководитель отдела городских парковок Ühisteenused AS Яан Вилль не пожелал комментировать этот инцидент, поскольку дальше этим делом занимается полиция.