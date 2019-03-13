Ср, 13.03.2019
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  • Скандал в центре Таллинна: мужчина набросился с оскорблениями на женщину-контролера и затолкал ее в свою машину

Скандал в центре Таллинна: мужчина набросился с оскорблениями на женщину-контролера и затолкал ее в свою машину
То, что произошло потом, еще абсурднее

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Рассердившийся из-за парковочного штафа мужчина схватил выписавшего штраф контролера, затолкал ее в свою машину и отвез женщину в контору услуг общественного транспорт, чтобы она аннулировала штраф, передает Postimees.

В 13.23 в полицию сообщили, что на улице Вяйке-Амеэрика, Таллинн, произошла перебранка между водителем и контролером.

Потрясенная контролер рассказала Postimees, что выписала штраф на улице Пильве одному автомобилю с инвакартой, потому что было не видно, кто выдал карту, ее срока действия и голограммы. Поскольку парковочный документ не соответствовал правилам, контролер оформила штраф и продолжила работу.

Она подошла к продуктовому магазину на Вяйке-Амеэрика, когда из автомобиля выпрыгнул разъярённый русскоязычный мужчина и стал кричать на нее: "Ты пропила свои мозги, без очков не видишь номеров?" "Он просто схватил меня за шиворот и швырнул на заднее сидение", - описала произошедшее шокированная контролер, борясь со слезами.

По словам полиции, мужчина требовал аннулировать штраф, для этого он отвез контролера в контору услуг общественного транспорта, где спор, наконец, разрешили. Полиция сообщила, что выясняются точные обстоятельства произошедшего и проводятся беседы с обеими сторонами. Руководитель отдела городских парковок Ühisteenused AS Яан Вилль не пожелал комментировать этот инцидент, поскольку дальше этим делом занимается полиция.

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