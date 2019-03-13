Соцдемы призвали Каю Каллас сплотить недовольных возможным союзом центристов с EKRE

Парламентская фракция Социал-демократической партии (СДПЭ) обратилась к лидеру выигравшей выборы Партии реформ Кайе Каллас с призывом сплотить депутатов, испытывающих неудовлетворенность по поводу формирования коалиции Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и партии "Отечество", чтобы с их помощью воспрепятствовать созданию в Рийгикогу тройственной коалиции.
«У создающейся сейчас коалиции радикалов в Рийгикогу пока еще нет 51 голоса поддержки. И наоборот: мы убеждены, что в Рийгикогу есть 51 голос тех, кто по-прежнему готов голосовать за свободу и против разжигания ненависти», — отмечается в заявлении социал-демократов.
«Наряду с реформистами и социал-демократами, среди свежих членов "Отечества" и Центристской партии обязательно найдутся семь человек, которые не одобряют происходящее. Например, такие, как Раймонд Кальюлайд, Юри Луйк, Юллар Сааремяэ, Владимир Свет, Вадим Белобровцев, Андрес Метсоя или Яна Тоом. Таких людей можно найти еще и еще, но чтобы их сплотить, нужно поработать. Кая, начнем же работу, наши избиратели ждут от нас действий», — отмечается в заявлении.
В направленном Кайе Каллас в среду заявлении социал-демократы отмечают, что спустя десять дней после выборов наконец обозначился главный вопрос выборов. «Это не вопрос о ставке налога или ширине шоссейных дорог. Это вопрос о том, пойдет ли Эстония по пути свободной демократии или к власти в стране придут радикалы», — отмечается в заявлении СДПЭ.
«Дорогая Кая, ты выиграла выборы и это означает, что ты несешь ответственность! В ближайшее время президент предложит тебе сформировать правительство. Твой долг — использовать этот мандат с тем, чтобы уберечь демократические свободы от ограничений. В исполнении этой миссии социал-демократы на твоей стороне. Впервые с момента восстановления независимости Эстонии мы видим, как на политическую шахматную доску в качестве фигур поставлены демократические ценности и основные права человека. И это значит, что наступил момент, когда важнее всего предотвратить худшее», — отмечается в заявлении.
Социал-демократы отметили, что это отнюдь не схватка местного значения между партиями, это ситуация, требующая всеобщих и совместных усилий.
«Все, кто голосовал за партии, ведущие сегодня с EKRE коалиционные переговоры, все, кто верил, что они останутся верны открытости и демократии и после выборов, не молчите, выскажитесь! Направьте своим своим избранникам четкий сигнал о том, что вы не на это предоставили им мандат», — написано в заявлении.