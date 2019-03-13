Ср, 13.03.2019
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Нужна ваша помощь! Пропал 37-летний Роман

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Пропавший Роман.

ФОТО: PPA

Полиция ищет 37-летнего Романа, с которым близкие в последний раз говорили по телефону девятого марта. С тех пор местонахождение живущего в Кивиыли Романа неизвестно, передает Postimees.

Мобильный телефон пропавшего выключен. К настоящему моменту полиция пообщалась с его знакомыми, а также проверила разные адреса и лечебные учреждения.

Мужчина среднего телосложения, его рост - 180 см. У него каштановые волосы, собранные резинкой в хвост. На нем может быть темно-серая куртка с капюшоном с голубыми или серыми полосками, черные брюки, светло-коричневые полусапоги со шнурками и черная или серая вязаная шапка.

Если у кого-то есть информация о местоположении Романа или кто-то видел его после утра девятого марта, звоните по короткому номеру 112 или пишите на э-мейл taavi.unuks@politsei.ee. 

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