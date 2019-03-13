Экс-главу предвыборного штаба Трампа приговорили еще к 3,5 годам тюрьмы

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в среду, 13 марта, приговорен еще к трем с половиной годам лишения свободы. "Подзащитный не является общественным врагом номер один, однако он и не жертва", - сказала окружной судья Эйми Берман Джексон, оглашая приговор. Она отметила, что республиканский лоббист-ветеран не продемонстрировал особого раскаяния и неоднократно давал следствию ложные показания, передает Deutsche Welle.
Дополнительные 43 месяцев за решеткой Манафорт получил по обвинению в заговоре против США и в попытке оказать влияние на свидетелей. На минувшей неделе он уже был приговорен к 47 месяцам лишения свободы по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве. В результате 69-летний Манафорт проведет в тюрьме в общей сложности 7 с половиной лет.
Обвинения против Пола Манафорта были связаны с его лоббистской работой на пророссийских политиков в Украине. Он признал себя виновным и первоначально выразил готовность сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Однако, по заключению суда, Манафорт дал следствию ложные показания и тем самым нарушил условия соглашения о смягчении приговора.