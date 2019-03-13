Ратас: Брюссель не должен диктовать Эстонии, какой будет наша новая коалиция

И хотя руководитель фракции АЛДЕ (Альянс либералов и демократов за Европу) Ги Верхофстад направил премьер-министру Эстонии и председателю Центристской партии Юри Ратасу электронное письмо с призывом отказаться от планов по формированию правительственной коалиции с участием EKRE, по словам Ратаса, многие члены АЛДЕ поддержали его, передает Postimees.
"Я на связи со многими премьер-министрами из АЛДЕ и они выразили мне поддержку", - сказал Ратас и добавил, что исходить следует из того, что решила высшая власть, то есть жители Эстонии.
"Я считаю, что Брюссель не должен диктовать Эстонии, какой будет наша новая коалиция", - сказал он.
"Жители Эстонии, наша высшая власть, показали, каким они хотят видеть 14 состав Рийгикогу, и мы исходим из того, что сказали жители Эстонии. Неприемлемо, если Брюссель начнет диктовать, какой должна быть наша новая коалиция", - сказал он.