В среду в Эстонии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Франции, чье тело было обнаружено в неглубоком захоронении в одном из пригородов Лондона — об этом сообщила британская полиция.
В переданном BNS пресс-релизе сообщается, что тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто 6 марта было обнаружено зарытым в землю на заднем дворе ее собственного дома в юго-западном пригороде Лондона. Вскрытие показало, что женщина была задушена.
Лондонская полиция сообщила, что в Таллинне в среду был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве француженки.
«До начала делопроизводства об экстрадиции подозреваемого и передаче его британским властям задержанного поместили в одном из полицейских участков в Эстонии», — добавил представитель лондонской полиции.
Британские криминалисты вели розыск подозреваемого в сотрудничестве с Европолом, а задержали его на основании Европейского ордера на арест.
Гарсия-Берто была объявлена без вести пропавшей после того, как 5 марта она не вышла на работу. Она была ассистентом по связям с общественностью в фирме Golin, а также работала кинопродюсером.