Ср, 13.03.2019
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  • В Эстонии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Франции

В Эстонии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Франции

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В среду в Эстонии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Франции, чье тело было обнаружено в неглубоком захоронении в одном из пригородов Лондона — об этом сообщила британская полиция.

В переданном BNS пресс-релизе сообщается, что тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто 6 марта было обнаружено зарытым в землю на заднем дворе ее собственного дома в юго-западном пригороде Лондона. Вскрытие показало, что женщина была задушена.

Лондонская полиция сообщила, что в Таллинне в среду был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве француженки.

«До начала делопроизводства об экстрадиции подозреваемого и передаче его британским властям задержанного поместили в одном из полицейских участков в Эстонии», — добавил представитель лондонской полиции.

Британские криминалисты вели розыск подозреваемого в сотрудничестве с Европолом, а задержали его на основании Европейского ордера на арест.

Лорелин Гарсиа-Берто.

ФОТО: Metropolitan Police / PA Wire/PA Images

Следователи около дома женщины.

ФОТО: SWNSPaul Davey / Paul Davey/SWNS

Гарсия-Берто была объявлена без вести пропавшей после того, как 5 марта она не вышла на работу. Она была ассистентом по связям с общественностью в фирме Golin, а также работала кинопродюсером.

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