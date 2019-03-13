Член EKRE, замеченный в симпатиях к Гитлеру: я иду в Рийгикогу спасать эстонский народ

- Также Пеэтер Эспак утверждает: "Например, в одном из тартуских кафе, куда он пришел ругаться со мной, Каалеп заявил, что, поскольку я не поддерживаю Исламское государство, то есть борцов за свободу, я - прихвостень США. А перед компанией американцев он проповедовал, что Гитлер - величайший полководец в мире". Он упоминал, что вы были пьяны. Он говорит правду или нет?

- Вы серьезно думаете, что я считаю, что в Исламском государстве - борцы за свободу? Одно это уже должно навлечь подозрение на всю эту историю. Я много раз высказывался о гражданской войне в Сирии и говорил, что Европа и западные страны должны поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с Исламским государством и не позволять, например, России сделать Сирию своей геополитической сферой влияния.

- Так Исламское государство не состоит из борцов за свободу?

- Конечно, нет.

- А как же утверждение, что Гитлер - величайший полководец в мире?

- И это неправда, этого я не говорил. Величайшими полководцами мира я считаю Чингисхана и Александра Великого. Гитлер в контексте Второй мировой войны - скорее хороший полководец. Это точка зрения, которую в дискуссии с Пеэтером Эспаком - а он был пьян не меньше меня - я выразил.

- Так вы были пьяны?

- Как и Пеэтер Эспак.

- Какие у вас сейчас отношения с алкоголем?

- Не такие, как в студенческие дни.

- Когда в последний раз вы были пьяны?

- Примерно год назад.

- Как относитесь к другим веществам, например, к конопле?

- Довольно скептически.

- Когда в последний раз употребляли?

- К чему этот вопрос?

- Когда в последний раз употребляли? Вы когда-нибудь ее употребляли?

- Я не хочу это комментировать, спасибо.

- Нужно ли ее легализовать?

- Конечно, не против воли народа. Это должен решать народ. Медицинский каннабис точно должен быть доступен.

- Какие сейчас у вас отношения в молодежном совете и в партии?

- Хорошие, очень деловые. Создаем движение, которое сможет играть роль политической элиты Эстонии, ставшей сейчас очень слабой.

- Хотите взять на себя роль элиты?

- Да. Люди, которые сейчас являются политической элитой, исходят из совершенно неверных ценностей. Для них деньги и власть важнее, чем идеи, на которых зиждется наша конституция.

- Главная ценность представляемой вами элиты была бы...?

- Национализм.

- Вы были в центре разгоревшегося перед выборами скандала с троллингом, и Март Хельме пообещал, что вы получите взбучку. Как это выглядело?

- Я признал, что отправил в Päevaleht мнение под ложным именем, чтобы показать, что Päevaleht готово опубликовать - если речь идет о тексте противников EKRE - абсолютно непроверенный бессодержательный, полный ложных высказываний, текст. Эксперимент удался. Утверждалось, что как будто у меня есть аккаунты для троллинга в Facebook, которыми я управляю и с помощью которых мы пытаюсь неэтичным способом влиять на мнение общественности.

- Да или нет?

- Это ложь и клевета.

- Сандер Купрум, кто это может быть?

- Незнакомое имя.

- Если вы в тот раз признали, что вы Берт Вальтер, то вы ничуть не сожалели, только сказали, что EKRE и в дальнейшем планирует информационные операции.

- Но это не неэтично.

- Что вы имели в виду?

- Предвыборную кампанию с мемами мы провели абсолютно открыто и прозрачно.

- Что это за будущие информационные операции?