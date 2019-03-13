Член EKRE, замеченный в симпатиях к Гитлеру: я иду в Рийгикогу спасать эстонский народ

Новый член Рийгикогу, член правления EKRE Руубен Каалеп охарактеризовал себя в сегодняшнем выпуске передачи Otse Postimehest как сердечного человека, который идет в Рийгикогу, чтобы спасти эстонский народ, передает Postimees.
- Как бы вы себя охарактеризовали на тот случай, если кто-то вас еще не знает?
- Я председатель молодежной организации EKRE "Синее пробуждение", руководитель внешнеполитического отдела EKRE, уже давно являюсь членом правления EKRE и членом городского совета Тарту.
- Как вы охарактеризуете себя как человека?
- Сердечный.
- Еще что-нибудь?
- Открытый новым идеям и опыту.
- Каковы ваши цели, что будете делать на Тоомпеа?
- Спасать эстонский народ, эстонскую независимость, эстонскую природу.
- От чего нужно спасать эстонский народ?
- Демографически сейчас одна из самых сложных ситуаций за столетия. Наши самые большие проблемы - низкий прирост населения, эмиграция, также велик риск массовой иммиграции.
- Недавняя народная инициатива требует вашего ухода из Рийгикогу, как вы это прокомментируете?
- Это начинание одного активиста Feministeerium, у которой довольно мало подписей. Если бы левые и либералы хотели видеть меня в Рийгикогу, это означало бы, что я что-то сделал не так.
- Разве вам место в Рийгикогу, когда в Тарту вас не пускают даже в бар Zavood, потому что, предположительно, вы кричали там "Sieg Heil" и "Heil Hitler". Какие события Zavood имел в виду?
- Это ложь и клевета. Единственный правдивый факт - из-за одного инцидента мне запрещено приходить в бар. Один левый активист потребовал в посте Facebook, чтобы владелец Zavood запретил мне приходить в бар. Я уже опроверг это. Мой друг, который был свидетелем этого инцидента, также это описал. Есть еще пять-шесть человек, которые могут подтвердить, что я не выкрикивал никаких нацистских лозунгов. Это клевета. Никто не назвал конкретных имен людей, которые своими ушами слышали, как я кричу нацистские лозунги. Таких людей нет, потому что я этого не делал.
- Также Zavood сообщал, что, несмотря на запрет, вы приходили в бар и наклеили на стене туалета рекламную наклейку EKRE. Это тоже клевета?
- Это клевета.
- Все-таки в 2016 году молодежный совет EKRE хотел вас выгнать, потому что вы пьете, в пьяном виде мешаете туристам и хвалите перед ними Гитлера. Как насчет этой истории?
- Это было письмо нескольких человек, оно появилось вследствие внутреннего конфликта в молодежном совете, о котором я больше не буду говорить. Предпосылкой этого стало противостояние двух мировоззрений в "Синем пробуждении"; по воле большинства одержало победу мировоззрение, согласно которому мы не должны быть обычным молодежным советом, занимающимся расклеиванием плакатов и выращиванием политбройлеров. Другая часть пользовалась неэтичными методами, в числе которых - клевета в мой адрес.
- То есть вы не восхваляли Гитлера в пьяном виде?
- Со мной произошел инцидент, о котором тогда говорили. Это была дискуссия в баре с моим бывшим преподавателем по вопросам военной истории и стратегии во Второй мировой войне, а не об аспектах идеологии Гитлера.
- Также Пеэтер Эспак утверждает: "Например, в одном из тартуских кафе, куда он пришел ругаться со мной, Каалеп заявил, что, поскольку я не поддерживаю Исламское государство, то есть борцов за свободу, я - прихвостень США. А перед компанией американцев он проповедовал, что Гитлер - величайший полководец в мире". Он упоминал, что вы были пьяны. Он говорит правду или нет?
- Вы серьезно думаете, что я считаю, что в Исламском государстве - борцы за свободу? Одно это уже должно навлечь подозрение на всю эту историю. Я много раз высказывался о гражданской войне в Сирии и говорил, что Европа и западные страны должны поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с Исламским государством и не позволять, например, России сделать Сирию своей геополитической сферой влияния.
- Так Исламское государство не состоит из борцов за свободу?
- Конечно, нет.
- А как же утверждение, что Гитлер - величайший полководец в мире?
- И это неправда, этого я не говорил. Величайшими полководцами мира я считаю Чингисхана и Александра Великого. Гитлер в контексте Второй мировой войны - скорее хороший полководец. Это точка зрения, которую в дискуссии с Пеэтером Эспаком - а он был пьян не меньше меня - я выразил.
- Так вы были пьяны?
- Как и Пеэтер Эспак.
- Какие у вас сейчас отношения с алкоголем?
- Не такие, как в студенческие дни.
- Когда в последний раз вы были пьяны?
- Примерно год назад.
- Как относитесь к другим веществам, например, к конопле?
- Довольно скептически.
- Когда в последний раз употребляли?
- К чему этот вопрос?
- Когда в последний раз употребляли? Вы когда-нибудь ее употребляли?
- Я не хочу это комментировать, спасибо.
- Нужно ли ее легализовать?
- Конечно, не против воли народа. Это должен решать народ. Медицинский каннабис точно должен быть доступен.
- Какие сейчас у вас отношения в молодежном совете и в партии?
- Хорошие, очень деловые. Создаем движение, которое сможет играть роль политической элиты Эстонии, ставшей сейчас очень слабой.
- Хотите взять на себя роль элиты?
- Да. Люди, которые сейчас являются политической элитой, исходят из совершенно неверных ценностей. Для них деньги и власть важнее, чем идеи, на которых зиждется наша конституция.
- Главная ценность представляемой вами элиты была бы...?
- Национализм.
- Вы были в центре разгоревшегося перед выборами скандала с троллингом, и Март Хельме пообещал, что вы получите взбучку. Как это выглядело?
- Я признал, что отправил в Päevaleht мнение под ложным именем, чтобы показать, что Päevaleht готово опубликовать - если речь идет о тексте противников EKRE - абсолютно непроверенный бессодержательный, полный ложных высказываний, текст. Эксперимент удался. Утверждалось, что как будто у меня есть аккаунты для троллинга в Facebook, которыми я управляю и с помощью которых мы пытаюсь неэтичным способом влиять на мнение общественности.
- Да или нет?
- Это ложь и клевета.
- Сандер Купрум, кто это может быть?
- Незнакомое имя.
- Если вы в тот раз признали, что вы Берт Вальтер, то вы ничуть не сожалели, только сказали, что EKRE и в дальнейшем планирует информационные операции.
- Но это не неэтично.
- Что вы имели в виду?
- Предвыборную кампанию с мемами мы провели абсолютно открыто и прозрачно.
- Что это за будущие информационные операции?
- Они открытые и прозрачные. Когда мы делимся мемом на странице партии в Facebook, в этом точно нет ничего неэтичного.