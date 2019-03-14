Чт, 14.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Студия Postimees: всё продать! А что оставить?
Пятница, 10:00

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Олег Осиновский, Владимир Либман.

ФОТО: Pm

Влиятельный бизнесмен Олег Осиновский считает, что бюджет наполнить просто – нужно продать госпредприятия. «Государство не должно заниматься бизнесом», - утверждает он.

Но все ли так однозначно? Осиновскому готов возразить крупный предприниматель, председатель правления Таллиннского завода нерудных материалов (Paekivitoodete Tehase OÜ) Владимир Либман.

Смотрите дискуссию в пятницу, в 10:00!

  • По словам Осиновского, прошедшие выборы показали, что народ проголосовал за либеральную политику, в том числе в экономике. Насколько оправданна продажа госпредприятий?
  • К чему это может привести?
  • Зачем продавать стратегические предприятия, которые могут приносить прибыль?
  • Зачастую результатом перекупки госпредприятий зарубежными компаниями становится выкачивание прибыли из кармана населения. Мы этого добиваемся?

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