Студия Postimees: всё продать! А что оставить?
Влиятельный бизнесмен Олег Осиновский считает, что бюджет наполнить просто – нужно продать госпредприятия. «Государство не должно заниматься бизнесом», - утверждает он.
Но все ли так однозначно? Осиновскому готов возразить крупный предприниматель, председатель правления Таллиннского завода нерудных материалов (Paekivitoodete Tehase OÜ) Владимир Либман.
Смотрите дискуссию в пятницу, в 10:00!
- По словам Осиновского, прошедшие выборы показали, что народ проголосовал за либеральную политику, в том числе в экономике. Насколько оправданна продажа госпредприятий?
- К чему это может привести?
- Зачем продавать стратегические предприятия, которые могут приносить прибыль?
- Зачастую результатом перекупки госпредприятий зарубежными компаниями становится выкачивание прибыли из кармана населения. Мы этого добиваемся?