Мартин Хельме в интервью Deutsche Welle: мы - мейнстрим в Эстонии
Вице-председатель EKRE Мартин Хельме заявил в политической передаче Deutsche Welle, что людям не нравится Евросоюз, и сравнил его с Советским Союзом. При этом прошлогоднее исследование "Евробарометра" свидетельствует о растущей поддержке ЕС со стороны населения, пишет Postimees.
Deutsche Welle пишет, что Эстонская консервативная народная партия, набравшая на недавних парламентских выборах около 18% голосов, вскоре может попасть в парламент. "После выборов премьер-министр Эстонии отказался от своих обещаний и открыл скептически настроенной по отношению к Евросоюзу EKRE путь к коалиционным переговорам", - пишет издание.
"В Эстонии мы партия мейнстрима", - заявил вице-председатель EKRE в политической передаче «Conflict Zone». Ведущий - приезжавший в Эстонию, чтобы взять интервью, британский журналист Тим Себастиан - сослался на статью Postimees, в которой говорится, что, согласно опросу Kantar Emor, самый большой страх жителей Эстонии - приход к власти радикалов и популистов. "Мы не работаем по опросам. Мы делаем то, что мы делаем, потому что мы в это верим", - сказал на это Хельме.
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