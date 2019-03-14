Месси обеспечил разгром "Барселоне", немцы простились с Лигой Чемпионов

1/8 финала Лиги чемпионов завершилась двумя матчами, в которых победу праздновали "Ливерпуль" и "Барселона".
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на «Камп Ноу» крупно обыграла «Лион» (5:1, первый матч – 0:0).
Лионель Месси внес большой вклад в победу своей команды: набрал 4 очка по системе «гол+пас», забив два гола и сделав две голевые передачи.
Каталонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, став единственным представителем Испании. «Барселона» в 12-й раз подряд пробилась в четвертьфинал.
«Бавария» уступила на своем поле «Ливерпулю» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:0).
Мюнхенцы не вышли в 1/4 финала турнира впервые за восемь лет.
«Ливерпуль» стал четвертым английским клубом, пробившимся в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее это сделали «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Таким образом, в 1/4 оказались сразу 4 английских клуба – впервые с сезона-2008/09.