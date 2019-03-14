Чт, 14.03.2019
"Отсутствие возможности законно использовать лекарственные препараты из конопли – это уже дикость и позор!" Андрей Гудим

Фанат рассказал о нападении Макгрегора

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Fänni telefoni puruks trampinud Conor McGregor võeti vahi alla.

ФОТО: Zuma Press/Scanpix

Гражданин Великобритании Ахмед Абдирзак, телефон которого разбил ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, рассказал свою версию произошедшего, передает Lenta.ru.

По словам Абдирзака, он увидел Макгрегора на выходе из клуба и подошел к нему, чтобы сфотографировать. Ирландец пожал ему руку, после чего вырвал телефон и разбил его. Телохранители бойца отгородили Абдирзака, а Макгрегор положил телефон в карман и, рассмеявшись, ушел.

За этот поступок ирландский боец 12 марта был задержан полицией Майами. Позднее в тот же день Макгрегор выплатил залог и вышел на свободу. Обращаясь к болельщикам, спортсмен подчеркнул, что ему следует вырабатывать терпение.

У Макгрегора не в первый раз возникают проблемы с законом. Весной прошлого года он напал на автобус с бойцами UFC и в итоге был приговорен к общественным работам и прохождению курса контроля над гневом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ