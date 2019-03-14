Бросила семью и исчезла? Рассказ о женщине, которая пропала 54 года назад

В дальнейшем Рокко проявила желание принимать участие в расследовании и выяснила, что когда-то давно дом, во дворе которого нашли кости, принадлежал семье ее друзей — Аркьюри. Когда-то Тереза и Мэри были хорошими подругами, и Рокко даже была крестной матерью дочери пропавшей. Она призналась, что в ее голове сразу же промелькнула мысль, что это ее подруга Мэри.

Будучи опытным детективом, она решила оставить догадку при себе, так как искренне надеялась, что интуиция ее подводит.

Внучатый племянник Мэри Чарльз Сберна вырос в Питтсбурге по соседству с Мэри и Альбертом. Он был частым гостем в доме бабушкиной сестры, которая угощала его сладостями. Узнав о найденном скелете во дворе дома, где он вырос, мужчина вспомнил тот день, когда 54 года назад Альберт сообщил родным, что Мэри решила уйти от него. Уже тогда его мучили сомнения, что его двоюродная бабушка могла уйти по своей воле, поскольку она очень любила своих детей.

Узнав о находке, Чарльз сразу понял, что останки принадлежат его родственнице. Он также вспомнил, что в то время Альберт построил террасу на заднем дворе.

Тереза Рокко вспоминает день, когда Альберт заявил об уходе жены: все были очень удивлены побегу Мэри, но Альберт уверял, что давно знал о ее изменах. Она вспоминает Альберта как хорошего человека, любящего свою жену.

Побег Мэри Аркьюри из дома остался без внимания полиции — никто и не думал писать заявление о пропаже сбежавшей от мужа женщины. Близкие и друзья спрашивали Альберта, не оставила ли бывшая жена новый номер телефона или адрес. Но он на их вопросы не отвечал.

Спустя восемь месяцев знакомых семьи Аркьюри потрясла еще одна новость — Альберт погиб в автокатастрофе.

Его автомобиль на большой скорости протаранил кирпичную стену магазина. Следствие установило, что авария не могла произойти случайно: машина была в хорошем техническом состоянии, а Альберт не был пьян. Ситуация больше напоминала самоубийство.

Спустя 54 года после исчезновения Мэри в ее бывшем доме нашли человеческие кости. Тереза Рокко помогла детективам связаться со своей крестницей Донной — дочерью Мэри и Альберта. Найденные кости и образец ДНК Донны отправили в Университет Северного Техаса для анализа.

Спустя год после страшной находки, результаты экспертизы подтвердили версию следствия — найденные останки принадлежат Мэри Аркьюри.

Рокко предположила, что тогда, 54 года назад, между супругами могла вспыхнуть ссора, перешдшая в рукоприкладство, а Мэри была хрупкой женщиной. Тереза не верит, что следствие когда-нибудь сможет установить, как именно погибла ее подруга.