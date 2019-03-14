Чт, 14.03.2019
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Директор "Формулы-1" не дожил до старта нового сезона

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Charlie Whiting.

ФОТО: David Davies / PA Wire/PA Images

В преддверии Гран-при Австралии умер гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг. Ему было 66 лет.

В сообщении ФИА говорится, что Уайтинг умер сегодня утром в Мельбурне от легочной эмболии.

«С огромной печалью я услышал весть об уходе Чарли. Он был потрясающим гоночным директором, важной и неповторимой фигурой в «Формуле-1», воплощавшей этику и дух этого фантастического вида спорта. 

В лице Чарли «Формула-1» потеряла верного друга и харизматичного представителя. Мои мысли и переживания сейчас о его семье, друзьях и всех любителях «Ф-1», – сказал президент ФИА Жан Тодт.

«Я знал Чарли всю свою гоночную карьеру. Мы вместе работали механиками, стали друзьями и много времени проводили вместе на трассах по всему миру. Известие о его смерти вызвало у меня огромную печаль. Я опустошен. Это не только потеря для меня лично, но также для всей семьи «Формулы-1», ФИА и всего автоспорта», – заявил спортивный директор «Ф-1» Росс Браун.

Уайтинг начал работать в «Ф-1» в 1977 году в команде «Хескет», но через несколько лет сделал карьеру в «Брэбэме» Берни Экклстоуна, стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в чемпионатах мира 1981 и 1983 годов.

Позже Уайтинг перешел на работу в ФИА в качестве технического делегата, а с 1997 года стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности.

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