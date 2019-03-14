Директор "Формулы-1" не дожил до старта нового сезона

В сообщении ФИА говорится, что Уайтинг умер сегодня утром в Мельбурне от легочной эмболии.
«С огромной печалью я услышал весть об уходе Чарли. Он был потрясающим гоночным директором, важной и неповторимой фигурой в «Формуле-1», воплощавшей этику и дух этого фантастического вида спорта.
В лице Чарли «Формула-1» потеряла верного друга и харизматичного представителя. Мои мысли и переживания сейчас о его семье, друзьях и всех любителях «Ф-1», – сказал президент ФИА Жан Тодт.
«Я знал Чарли всю свою гоночную карьеру. Мы вместе работали механиками, стали друзьями и много времени проводили вместе на трассах по всему миру. Известие о его смерти вызвало у меня огромную печаль. Я опустошен. Это не только потеря для меня лично, но также для всей семьи «Формулы-1», ФИА и всего автоспорта», – заявил спортивный директор «Ф-1» Росс Браун.
Уайтинг начал работать в «Ф-1» в 1977 году в команде «Хескет», но через несколько лет сделал карьеру в «Брэбэме» Берни Экклстоуна, стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в чемпионатах мира 1981 и 1983 годов.
Позже Уайтинг перешел на работу в ФИА в качестве технического делегата, а с 1997 года стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности.