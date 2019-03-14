Майлис Репс призвала с удовольствием говорить и писать по-эстонски

Министр образования и науки Майлис Репс в День родного языка призвала всех с удовольствием говорить и писать по-эстонски.
Думать - это приятно,
Говорить - сложнее /.../
Язык дает нам бесценную возможность думать и общаться. Строчки стихотворения Хандо Руннеля можно в том числе истолковать и так. Почему думать проще, чем говорить? Прежде всего потому, что когда думаешь, то ход своих мыслей не требуется объяснять, в разговоре мы адресуем наши мысли кому-то другому и должны прилагать определенные усилия, чтобы донести свою мысль до собеседника. Стихотворение Руннеля продолжается строчками:
Говорить - проще,
Писать - еще сложней /.../
Почему говорить проще, чем писать? Потому что изложение мыслей в письменном виде требует еще большей точности. О жизнеспособности языка можно судить по тому, как к нему относятся его носители, как язык используется в цифровом мире, каков уровень языкознания, легко ли говорить и писать на этом языке на профессиональные темы.
Эстонский язык полон жизненной силы. Образование на эстонском можно получить вплоть до докторской степени, профессиональный язык обновляется во всех сферах. С точки зрения языковой технологии эстонский язык входит в число 50 лучших языков мира. У нас много причин, чтобы гордиться эстонским языком.
Сегодня мы отмечаем День родного языка, и этот день особенно праздничный в год эстонского языка. Эстонский язык впервые был назван в качестве государственного ровно сто лет назад, в предконституционном документе «Временный порядок управления Эстонской Республикой».
Мероприятия и проекты в рамках года эстонского языка будут проходить в течение всего года. Январь стал месяцем литературы, февраль - месяцем редактирования и правильного использования языка. Сейчас, в марте, отмечаем месяц родного языка. В апреле - месяц языкознания, май - будет месяцем терминологии и профессионального языка, июнь - месяцем статуса и репутации языка. Июль - месяц Певческого праздника, август - месяц соотечественников, сентябрь - месяц изучения языка и переводчиков, октябрь - месяц чтения и игр, ноябрь - месяц эстоноязычной науки и декабрь - месяц образования на эстонском языке.
Я призываю всех в течение этих месяцев думать, говорить и действовать во имя того, чтобы эстонский язык больше ценился во всех его проявлениях - и в речи, и на письме. Давайте гордиться эстонским языком и получать удовольствие от того, что мы говорим и пишем на нем. Давайте же поступать так, как Руннель сформулировал в последней строфе своего стихотворения:
Думать так приятно,
Как это непросто,
Главное при этом
Не забыть про радость!
Желаю всем хорошего Дня родного языка!