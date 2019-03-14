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В Таллинне выступит робот-гуманоид София

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3214462 10/17/2017 The Sophia humanoid robot, developed by Hanson Robotics expert David Hanson, is on display at an exhibition, part of the Moscow International Forum for Innovative Development "Open Innovations 2017.” Ramil Sitdikov/Sputnik

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

София – первый человекоподобный робот в мире – откроет сегодня в Таллинне конференцию высочайшего уровня «FinanceEstonia Forum 2019», в фокусе которой будущее финансового мира. В своей приветственной речи София обещает рассказать о своей дальнейшей карьере в финансовом секторе и о том, почему роботы могли бы взять заботу о финансах людей на себя.

В ходе дискуссий, которые будут разворачиваться на конференции в течение всего дня, будут в более широкой перспективе рассматриваться вопросы о том, как инновационные методы и технологии финансирования могут облегчить реализацию глобальных идей и проектов, и какую роль в этом может сыграть публичный сектор. Кроме того, будет представлена концепция, как Эстония может стать флагманом применения финансовых инноваций в мире.

«До сих пор мы наблюдали ситуацию, когда вдохновляющих идей было гораздо больше, чем капитала для их реализации. В последнее время же мы становимся свидетелями принципиального изменения, когда безумные идеи больше не буксуют на месте из-за недостатка финансирования. В пример можно привести Hyperloop или Virgin Galactic», – сказал председатель правления FinanceEstonia Андрус Альбер.

Одним из недавних проявлений этой тенденции, по его словам, стал проект договора, подписанный китайским фондом Touchstone Capital Partners с финской компанией Peter Vesterbacka. «Согласно этому договору планируется инвестировать в строительство туннеля между Таллинном и Хельсинки невероятно весомую сумму в 15 миллиардов евро. Акционер проектирующего туннель предприятия Finest Bay Area Development Кустаа Валтонен посетит конференцию с рассказом о масштабном проекте», – добавил Альбер.

Дигитализации финансового сектора неизбежно сопутствуют потенциальные риски. На этих рисках сфокусируется в своем докладе известный во всем мире «этичный хакер» Ральф Эхемендия. В числе других, он консультировал такие крупнейшие корпорации, как NASA, Google и Microsoft, различных производителей голливудской музыкальной и кинопродукции – и даже позаботился о достоверности сценария фильма об Эдварде Сноудене.

В качестве спикеров конференции выступят также, к примеру, Дэвид Чен (Hanson Robotics), Херальд Рёйтерс (Европейская Комиссия), Хенрик Хусман (Nasdaq Helsinki), Томосаку Сохара (NordicNinja VC), Каарел Коткас (Veriff), Мадис Мюллер (Eesti Pank) и многие другие. 

Дополнительную информацию о конференции можно найти здесь.

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