София – первый человекоподобный робот в мире – откроет сегодня в Таллинне конференцию высочайшего уровня «FinanceEstonia Forum 2019», в фокусе которой будущее финансового мира. В своей приветственной речи София обещает рассказать о своей дальнейшей карьере в финансовом секторе и о том, почему роботы могли бы взять заботу о финансах людей на себя.
В ходе дискуссий, которые будут разворачиваться на конференции в течение всего дня, будут в более широкой перспективе рассматриваться вопросы о том, как инновационные методы и технологии финансирования могут облегчить реализацию глобальных идей и проектов, и какую роль в этом может сыграть публичный сектор. Кроме того, будет представлена концепция, как Эстония может стать флагманом применения финансовых инноваций в мире.
«До сих пор мы наблюдали ситуацию, когда вдохновляющих идей было гораздо больше, чем капитала для их реализации. В последнее время же мы становимся свидетелями принципиального изменения, когда безумные идеи больше не буксуют на месте из-за недостатка финансирования. В пример можно привести Hyperloop или Virgin Galactic», – сказал председатель правления FinanceEstonia Андрус Альбер.
Одним из недавних проявлений этой тенденции, по его словам, стал проект договора, подписанный китайским фондом Touchstone Capital Partners с финской компанией Peter Vesterbacka. «Согласно этому договору планируется инвестировать в строительство туннеля между Таллинном и Хельсинки невероятно весомую сумму в 15 миллиардов евро. Акционер проектирующего туннель предприятия Finest Bay Area Development Кустаа Валтонен посетит конференцию с рассказом о масштабном проекте», – добавил Альбер.
Дигитализации финансового сектора неизбежно сопутствуют потенциальные риски. На этих рисках сфокусируется в своем докладе известный во всем мире «этичный хакер» Ральф Эхемендия. В числе других, он консультировал такие крупнейшие корпорации, как NASA, Google и Microsoft, различных производителей голливудской музыкальной и кинопродукции – и даже позаботился о достоверности сценария фильма об Эдварде Сноудене.
В качестве спикеров конференции выступят также, к примеру, Дэвид Чен (Hanson Robotics), Херальд Рёйтерс (Европейская Комиссия), Хенрик Хусман (Nasdaq Helsinki), Томосаку Сохара (NordicNinja VC), Каарел Коткас (Veriff), Мадис Мюллер (Eesti Pank) и многие другие.
Дополнительную информацию о конференции можно найти здесь.