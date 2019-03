Олимпийского чемпиона подозревают в крупном мошенничестве

February 20, 2019 - Rio De Janeiro, Brazil - RIO DE JANEIRO, RJ - 20.02.2019: RIO OPEN 2019 - Doubles match between Pablo Cuevas (URU) / Marc Lopez (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) / Frederik Nielsen (DEN) during Rio Open 2019 (ATP 500) held at the Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro, (19) (Credit Image: © Nayra Halm/Fotoarena via ZUMA Press)

