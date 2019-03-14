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Олимпийского чемпиона подозревают в крупном мошенничестве

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February 20, 2019 - Rio De Janeiro, Brazil - RIO DE JANEIRO, RJ - 20.02.2019: RIO OPEN 2019 - Doubles match between Pablo Cuevas (URU) / Marc Lopez (ESP) and Marcelo Demoliner (BRA) / Frederik Nielsen (DEN) during Rio Open 2019 (ATP 500) held at the Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro, (19) (Credit Image: © Nayra Halm/Fotoarena via ZUMA Press)

ФОТО: Nayra Halm / ZUMAPRESS.com

Олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес подозревается в сдаче двух парных матчей на «Челленджерах» в 2008 году. Об этом в рамках уголовного расследования в Испании сообщил его партнер на тех турнирах Марк Форнелл-Местрес, арестованный осенью.

Форнелл-Местре подозревается в руководстве преступной ячейкой, которая совместно с армянской мафией организовывала договорные матчи. По его словам, они с Лопесом проиграли два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью-2008, один из них – Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, в 2011-м пожизненно отстраненному от тенниса за коррупцию.

Кроме Лопеса, Форнелл-Местрес назвал еще ряд игроков, замешанных в договорных матчах.

36-летний Лопес - обладатель 14 парных титулов уровня тура, первый из которых в 2009-м выиграл с Рафаэлем Надалем. В 2012-м он с соотечественником Марселем Гранольерсом выиграл итоговый турнир ATP, в 2016-м с Фелисиано Лопесом – «Ролан Гаррос», а с Надалем – Олимпиаду в Рио. В начале 2013-го был №3 в рейтинге ATP, в прошлом году с Лопесом победил в Барселоне и дошел до финала US Open.

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