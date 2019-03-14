Британская Палата общин большинством голосов запретила правительству выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения. Теперь Британия готовится отложить выход из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта.
При этом депутаты нанесли правительство Терезы Мэй еще одно поражение: кабинет предлагал исключить возможность выхода без соглашения только конкретно 29 марта, но Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо.
Эта важная поправка была принята большинством всего в четыре голоса: 312 против 308. Она не имеет силы приказа для правительства, но очень важна политически, как индикатор воли парламента.
«Юридически, по умолчанию, вероятность выхода без соглашения сохраняется [...] если только не будет достигнута какая-либо иная договоренность», - сказала Тереза Мэй после голосования.
Премьер-министр сказала, что теперь перед парламентом стоит выбор: все-таки одобрить дважды отвергнутый вариант соглашения о выходе, довести дело до второго референдума - который, по мнению Мэй, подорвет доверие народа к демократическим институтам - или же добиваться соглашения с ЕС на новых условиях.